GNR resgata idoso de 82 anos desaparecido em Santarém

Um idoso de 82 anos foi resgatado, no domingo, pela GNR, depois de ter desaparecido no dia anterior no concelho de Santarém.



O alerta foi para o desaparecimento de um homem de um Centro Social da região. A GNR montou de imediato um dispositivo policial para encontrar o idoso.





O homem foi depois encontrado numa zona de difícil acesso. Para a retirada do idoso em segurança foi necessário recorrer a meios de resgate em montanha.A vítima foi assistida pelos meios de emergência, apesar de se encontrar de boa saúde, depois de ter estado exposto a condições adversas.