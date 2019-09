GNR resgata nove migrantes encurralados na ilha grega de Inousses

A GNR detetou no domingo nove migrantes, entre os quais uma criança com cinco anos, uma mulher e sete homens, que estavam encurralados numa zona rochosa na ilha de Inousses, na Grécia.Em comunicado esta segunda-feira divulgado, a GNR adianta que nove migrantes foram encontrados por militares da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) destacados na ilha Chios, no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX).Durante uma ação de patrulhamento marítimo, os militares foram alertados para uma situação de busca e resgate, em que migrantes poderiam estar junto à orla costeira de Monastiri Oinouson, na ilha grega de Inousses.As pessoas foram encontradas numa zona de escarpa e bastante rochosa, o que não permitia a aproximação da embarcação para efetuar o resgate pelo mar, tendo o resgate sido feito pelas autoridades gregas.A GNR, nesta missão da Frontex, desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas com a finalidade de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços.