GNR resgata oito cães bebés abandonados nos Açores

A GNR dos Açores resgatou na passada sexta-feira oito cães na localidade de Pico da Pedra, no concelho de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

Após uma denúncia através da Linha SOS Ambiente e Território, as autoridades resgataram oito cães abandonados, na via pública, no interior de um cesto coberto por um saco de plástico.





Os animais, com cerca de um mês de idade e com sinais evidentes de hipotermia, foram recolhidos e entregues ao Centro de Recolha Oficial da Ribeira Grande – Casa dos Animais.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Ribeira Grande por crime de abandono de animais de companhia.