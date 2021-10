GNR resgata oito cães recém-nascidos abandonados dentro de saca no Fundão

A GNR resgatou oito cães recém-nascidos, que haviam sido abandonados numa rua no Fundão. Os animais foram encontrados e salvos este sábado.Estavam, segundo informam os militares, "no interior de uma saca, na berma de um arruamento". Os cães recém-nascidos não apresentavam ferimentos.Segundo a GNR, os oito animais foram entre entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão (CROAEF) e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão, podendo estar em causa crimes de abandono de animais de companhia, punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.