A GNR resgatou uma raposa ferida, no concelho de Marco de Canaveses, no passado dia 9 de outubro, informou a força policial em comunicado.



A polícia deslocou-se a uma via pública após receber uma denúncia e verificou que o animal se encontrava ferido nos membros posteriores, com enormes dificuldades de locomoção.

A raposa foi posteriormente entregue no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.