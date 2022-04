GNR resgata sete cachorros recém-nascidos abandonados em caixote do lixo na Guarda

A GNR de Almeida, na Guarda, resgatou sete cães recém-nascidos que haviam sido abandonados num caixote do lixo em Vale de Coelha, após ter recebido uma denúncia.

Os militares localizaram as crias, que foram deixadas no lixo num local ermo e distante, recolhendo-as e levando-as ao Canil Municipal de Almeida. O estado de saúde foi monitorizado no local, onde estão a recuperar e onde lhes estão a ser prestados os cuidados necessários, adianta a GNR em comunicado.

Os factos foram remetidos ao Tribunal local.

A GNR recorda ainda que o abandono de animais "constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias", e apela à denúncia deste tipo de crimes.