GNR retido em casa recebe cadeira de rodas

Cabo Carlos Mesquita, 50 anos, ficou paralisado devido a uma doença degenerativa.

Por Rui Pando Gomes | 08:53

Um militar da GNR de Albufeira, que ficou paralisado devido a uma doença degenerativa, recebeu esta quarta-feira uma cadeira de rodas elétrica comprada após uma recolha de fundos promovida por três colegas desta força de segurança. O dinheiro foi angariado junto de empresários hoteleiros e comerciantes da cidade, que mostraram a sua veia solidária para ajudar o cabo Carlos Mesquita, de 50 anos, que estava preso em casa por não ter uma cadeira de rodas elétrica.



O militar ingressou na GNR em fevereiro de 1992, e uma doença degenerativa colocou-o numa cadeira de rodas há 12 anos. Os amigos e colegas nunca o esqueceram e conseguiram agora comprar-lhe uma cadeira de rodas elétrica.



A campanha de angariação de fundos foi promovida pelo comandante do Destacamento de Trânsito de Lagos,sargento-chefe Lopes, Dias Fernandes, militar do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira na reforma, e por Armindo Olivença, militar do Destacamento de Trânsito de Faro.



Contribuíram na ação solidária um advogado e antigo chefe do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira e empresários locais, nomeadamente dos hotéis Cerro Mar II, Alísios, Areias Village, Vegas Bar, ristorante e pizzeria Paulu's e Buddy's Bar, Euroreboques e restaurantes Oceano e Ruína.



"Agora já posso sair sozinho de casa e deixar de ficar preso. Não tenho palavras para agradecer a quem promoveu a campanha e quem ajudou, são pessoas com bom coração".



O cabo da GNR recebeu ainda uma camisola do seu clube do coração, o FC Porto, com a assinatura de todos os jogadores.