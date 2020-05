GNR retira populares das praias do Litoral Alentejano em domingo quente

A Guarda Nacional Republica (GNR) realizou este domingo, diversas ações de fiscalização nas praias do Litoral Alentejano, não permitindo aglomerados de pessoas nas praias.

Na praia da Zambujeira do Mar, em Odemira, ao final da manhã, quando estava uma dezena de pessoas no areal a apanhar sol e algumas a tomar banho, os militares dirigiram-se ao areal e ordenaram a sua retirada.

Nas praias do concelho de Sines, militares da GNR realizaram várias ações para sensibilizar a população, nomeadamente em São Torpes, para não se dirigirem para as praias e evitarem viagens desnecessárias.

Uma ação da Guarda Nacional Republicana que foi repetida noutras praias dos concelhos de Odemira, Grândola, Sines e Santiago do Cacém, e tem como objetivo "sensibilizar a população e evitar comportamentos de risco, salvaguardando a saúde pública".

A GNR intensificou ainda em toda a região ações de sensibilização e fiscalização para garantir o cumprimento das regras em vigor no âmbito do estado de calamidade pública devido à covid-19, designadamente a proibição de circulação intermunicipal, exceto por motivos justificados de acordo com a legislação.