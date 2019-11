GNR rouba 105 euros de carteira e acaba tramado

Um militar da GNR de Braga está acusado de se ter apoderado de 105 euros de uma carteira perdida que lhe foi entregue quando estava de serviço ao posto. Ao ser confrontado com o caso, o militar acabou por devolver o dinheiro à proprietária logo no dia seguinte, mas não se livrou da acusação e de um processo disciplinar interno. Responde por um crime de peculato e vai requerer a abertura de instrução.O Ministério Público aponta ao guarda, de 33 anos, a violação de "deveres inerentes às funções que desempenhava" e diz que os factos "põem em causa a confiança dos cidadãos em quem tem funções de prevenção de crime e segurança".A situação remonta ao dia 9 de outubro do ano passado, quando uma mulher encontrou uma carteira perdida, na Zona Industrial de Sequeira. Entregou-a tal como a achou, com documentos pessoais e 105 euros, no posto da GNR de Braga e ao militar que estava de atendimento. Segundo a acusação, a proprietária foi contactada telefonicamente pela GNR, ainda nesse mesmo dia, e dirigiu-se ao posto. No entanto, no interior da sua carteira estavam apenas os documentos.No dia seguinte, o guarda foi presencialmente "confrontado pela achadora, que tomou conhecimento da devolução da carteira à proprietária sem a quantia monetária que se encontrava no interior da mesma no momento em que procedeu à sua entrega ao arguido", descreve a acusação. Pelo que, nessa altura, "o militar procedeu à entrega dos 105 euros".O crime de peculato é punido com pena superior a 5 anos. No entanto, por ser primário e o valor em causa ser considerado diminuto, o militar da GNR será julgado por um tribunal singular.A secção de justiça do Comando Territorial de Braga da GNR abriu um procedimento disciplinar com vista a punir o militar. O processo fica, no entanto, suspenso, a aguardar a decisão judicial.