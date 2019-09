GNR salva animais de maus-tratos em Palmela

Uuma cadela subnutrida, galinhas, patos e perus estavam abandonados à sua sorte desde junho, altura em que o proprietário da casa com quintal, em Palmela, tinha sido visto pela última vez. A denúncia chegou à GNR que na segunda-feira resgatou os animais, alvo de maus-tratos, e ainda apreendeu duas armas no local.Os militares encontraram um cenário de abandono no quintal da habitação onde a cadela e as aves estavam em más condições há pelo menos três meses. Além dos animais resgatados, foram encontradas duas galinhas mortas.O dono da habitação, que não terá cadastro, não foi localizado e terá mesmo saído do País. A GNR informou o Ministério Público.A operação do Destacamento Territorial de Palmela foi executada com recurso a um mandado de busca e, durante as diligências, foram apreendidas duas armas de pressão de ar, uma com mira telescópica e material para usar as armas.Os militares tiveram o auxílio da veterinária municipal da autarquia, que recolheu os animais e os entregou a uma associação.