GNR salva bebé trancada em automóvel

Dois militares do posto da GNR da Quinta do Conde, em Sesimbra, salvaram esta segunda-feira a vida de uma bebé de apenas seis meses que havia ficado trancada no carro da mãe.

Chegados ao local, pelas 10h30, a patrulha viu-se obrigada a forçar a entrada na viatura para retirar a criança que estava exposta ao calor.

Os militares partiram um dos vidros do automóvel, abriram as portas e entregaram a bebé aos bombeiros que já estavam no local para avaliar o estado de saúde da vítima.

A progenitora, imigrante do Panamá a viver em Portugal, ficou em estado de choque quando se apercebeu que havia trancado a viatura com a filha no interior e teve de ser acalmada pelos militares da GNR.

A menina não precisou de cuidados médicos devido à rápida intervenção das forças de segurança que não comunicaram o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens por tratar-se de um acidente.