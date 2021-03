GNR salva família e o cão em Porto de Mós

O casal de 43 e 45 anos que se perdeu na serra, na zona de Alvados, Porto de Mós, no domingo à noite, tem residência no concelho e dava um passeio com os filhos de 9 e 12 anos e o cão da família.Acabaram por sair do trilho e com o cair da noite não conseguiam encontrar o carro, que deixaram estacionado junto da casa de um familiar a quem tinham ido prestar assistência.Através do telemóvel contactaram com os militares da GNR, que hora e meia após o início das buscas os localizaram, num local ermo e de difícil acesso. Foram avaliados pelos bombeiros e seguiram para casa.