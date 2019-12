GNR salva idosa na autoestrada em Cascais

Uma idosa de 89 anos foi resgatada por militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Carcavelos, quando caminhava pela berma da Autoestrada Lisboa-Cascais (A5).O alerta foi dado por populares, no domingo, que viram a mulher, portadora de doença de Alzheimer, a caminhar na via esquerda da A5, ao quilómetro 15,9, no sentido Cascais-Lisboa. Uma patrulha interveio de imediato e abordou a idosa.A mulher foi encontrada confusa, desconhecendo-se como a mesma conseguiu aceder até à autoestrada.Os militares levaram-na para local seguro, entregando-a aos cuidados do filho.