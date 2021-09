Um javali em risco de afogamento foi resgatado no passado dia 16 de setembro pelo Núcleio de Proteção Ambiental (NPA) de Elvas do Comando Territorial da GNR de Portalegre.Enquanto realizavam uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA depararam-se com o animal em perigo de afogamento no interior de um canal de rega, proveniente da Albufeira do Caia.Após várias tentativas, a GNR conseguiu retirar o animal do canal de rega, libertando-o para o seu habitat natural.