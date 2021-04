GNR salva mulher da morte em Nelas

Uma mulher de 56 anos sofreu ferimentos ligeiros, depois de se ter despistado de carro e caído de uma ponte, com mais de 10 metros de altura, para o rio Mondego, em Nelas, na sexta-feira.Foi salva graças à ação do militar Pedro Lourenço, de 44 anos, da GNR de Viseu, que, mesmo de férias, não despiu a farda de herói. “Amarrei uma corda à cintura e lancei-me à água. Com o auxílio de outras pessoas que também pararam, consegui, com outra corda, retirar a mulher do carro. Estava consciente”, explicou.