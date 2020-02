GNR salva mulher ferida em caravana em Lagoa

Uma mulher ferida no pescoço depois de ser atingida por uma porta de uma caravana, em Porches, no concelho de Lagoa, foi salva por dois militares da GNR que conseguiram estancar a hemorragia até à chegada do socorro.O incidente ocorreu na segunda-feira em Alporchinhos. A vítima, de 79 anos e nacionalidade holandesa, seguia no passeio com o marido quando foi atingida pela porta lateral da viatura. Estava caída no chão quando foi detetada por elementos da GNR de Armação de Pera. "Os militares detetaram uma senhora caída no passeio, com um corte no pescoço e, de imediato, colocaram-na em posição de decúbito dorsal, por forma a estabilizar-lhe a coluna e o pescoço", explicou a GNR.Com uma peça de roupa, "tentaram estancar a hemorragia" até à chegada dos Bombeiros de Lagoa e do INEM. Durante o tempo de espera, os militares "mantiveram a pressão no local da hemorragia, que, de acordo com o médico, foi determinante para a estabilização da vítima". A vítima foi transportada para o Hospital de Portimão.