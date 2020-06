Uma raposa atropelada foi salva por militares do Posto Territorial de Braga da GNR enquanto esta deambulava desorientada.As autoridades receberam um alerta para uma raposa ferida, vítima de um atropelamento, a deambular na freguesia de Palmeira, Braga.A Guarda Nacional Republicana partilhou duas fotografias na rede social Facebook, depois de resgatar o animal do local.A raposa será entregue à Delegação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas em Braga.