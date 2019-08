GNR salva vítima de violência doméstica que acionou botão de pânico em Beja

Um homem, de 42 anos, com antecedentes de violência doméstica e crimes de furto foi detido pela GNR de Beja, que foi em socorro de uma vítima de violência doméstica que acionou o botão de pânico.O agressor estava no exterior da casa da mulher, de 45 anos, a arremessar pedras contra as janelas e portas. A situação ocorreu na localidade de Penedo Gordo no passado dia 30.O homem foi detido por posse de arma proibida. Numa busca domiciliária foram-lhe apreendidas munições, uma arma de starter e uma de ar comprimido, um machado e droga.O agressor não terá aceitado o fim da relação com a vítima.