GNR salvam idoso e cão de poço em Benavente

Uma patrulha da GNR, constituída pelos guardas Pais e Circuncisão, resgatou um homem de 70 anos, que se tinha atirado a um poço para salvar o seu cão, no domingo, em Benavente.O alerta foi dado por uma mulher, que ao passar na rua ouviu os gritos do homem e telefonou para o posto da GNR. Os dois militares avançaram de imediato e o guarda Pais, de 26 anos, atirou-se ao poço, que tem quase três metros de profundidade.O guarda Circuncisão, de 25 anos, ficou junto ao muro, do lado de fora do poço, e ajudou o idoso e o cão a saírem da água em segurança.O homem estava há três horas no poço, a segurar-se a um pequeno ferro, já sem forças para se manter à tona da água e com sinais de hipotermia. Foi assistido e está de volta a casa.