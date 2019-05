GNR sem caldeira há cinco meses

Há cinco meses que os guardas do 3º Esquadrão da Unidade de Segurança e Honras de Estado da GNR estão sem água quente devido a uma avaria numa caldeira.São 100 elementos que, desta forma, são obrigados a tomar banho de água fria ou a percorrer 100 metros para usar as instalações dos sargentos, denunciou esta terça-feira a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR).A GNR garante que "apesar do sistema de aquecimento de águas se encontrar, neste momento, em procedimento de substituição, a todos os militares dessa subunidade, sem exceção, são garantidas instalações que dispõem de água quente".