GNR sem carros-patrulha em Nisa e Abrantes

O CM questionou o comando geral da GNR mas não obteve resposta.

Por J.C.R. | 08:46

A GNR de Nisa têm só uma das quatro viaturas operacionais.



Situação idêntica vive-se no posto de Abrantes, onde todos os carros estão avariados – o patrulhamento é feito com recurso a um veículo com mais de 600 mil km emprestado pelo posto do Sardoal.



E não há verba, ou pelo menos autorização superior, para arranjar as viaturas.



"O ministro da Administração Interna diz que nunca houve tanto investimento nas forças de segurança, mas no terreno isso não se sente, pelo contrário", diz António Barreira, da APG/GNR.



