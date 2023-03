GNR sem nariz recebe quase três mil euros de recolha de fundos

Uma recolha de fundos lançada num grupo do Facebook de apoio às forças de segurança, que conta com 46 mil membros, angariou, até este domingo, 2723 euros para ajudar o militar da GNR de Beja Carlos Dias.Recorde-se que parte do nariz do militar foi arrancado à dentada por um praticante de artes marciais, que atacou outros dois colegas do guarda numa fiscalização de trânsito ocorrida na madrugada de 13 de janeiro deste ano.O objetivo é chegar, pelo menos, aos cinco mil euros. O dinheiro está a ser depositado numa conta bancária que Carlos Dias abriu para o efeito. Além das despesas de saúde, o objetivo é ajudar no pagamento das custas judiciais no processo-crime contra o agressor. Recorde-se que a GNR assegura estar a prestar auxílio aos três militares atacados naquela madrugada.