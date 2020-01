GNR sinaliza menino ferido em queda de varanda

A GNR comunicou à Comissão de Proteção de Crianças e Menores de Salvaterra de Magos a queda do menino de 4 anos da varanda do 3º andar do prédio onde reside com os pais e dois irmãos mais velhos, pelas 17h30 de quarta-feira. O acidente, que causou ferimentos graves ao menor, foi também participado ao Ministério Público.O estado de saúde do pequeno Tiago é estável. O menino de 4 anos permanecia ontem internado no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.O avô da criança disse aoque se confirma o diagnóstico de traumatismo craniano, feito inicialmente pelos bombeiros, estando os médicos a apurar se a criança sofreu alguma uma hemorragia interna.Ao que oapurou, o menor estava em casa com o pai. O menino de 4 anos terá sido atraído à varanda para brincar com um gato e foi então que caiu. A GNR pretende agora ver esclarecidos os contornos desta situação.