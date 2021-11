O cansaço extremo devido à sobrecarga horária dos últimos dias poderá ter estado na origem do acidente que tirou a vida ao primeiro-sargento João Fernandes, do Destacamento de Trânsito de Faro da GNR, que após uma ultrapassagem com a moto de serviço foi colidir com uma carrinha de aluguer onde seguia um jornalista espanhol, no acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.