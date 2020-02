GNR suspeito de burlas foi explicar luxos ao tribunal

Foram necessárias mais de três horas para Sérgio Ribeiro justificar a uma procuradora do Ministério Público de Famalicão como pagava a vida faustosa que levava, com a mulher, Soraia Ribeiro, juíza estagiária.O militar da GNR de Fafe e a candidata a juíza foram detidos, em novembro do ano passado, pela PJ de Braga, suspeitos de burlas de milhares de euros a idosos e branqueamento de capitais. O pai do guarda também é arguido. Sérgio foi o único que ficou em silêncio na altura. Agora, pediu para falar."O senhor Sérgio Ribeiro teve tempo para refletir e quis colaborar com a Justiça. Pediu para falar e foi o que esteve aqui a fazer durante a manhã", explicou aoo advogado do militar, Pedro Nascimento, esta quarta-feira, à saída do Tribunal de Vila Nova de Famalicão.Sérgio Ribeiro, que se encontra preso no Estabelecimento Prisional Militar de Tomar, chegou ao tribunal num carro da GNR, acompanhado por mais três guardas fardados. Não vinha algemado. Esta quarta-feira, os advogados anunciaram que, ainda durante esta semana, vão requerer a alteração à medida de coação. Sérgio Ribeiro vai pedir para ser libertado.O GNR, a companheira e o pai do guarda são suspeitos de dezenas de burlas a idosos na zona de Mondim de Basto. A investigação aponta que o reformado pedia empréstimos, alegando problemas do filho com a Justiça. Nunca devolvia o dinheiro, que serviria para pagar os luxos que filho e nora ostentavam. Viviam num apartamento exclusivo em Fafe e usavam carros topo de gama e roupas de luxo.