GNR suspeito de burlas não explica luxos a juiz

A advogada candidata a juíza, Soraia Ribeiro, o marido - o militar da GNR Sérgio Ribeiro - e o pai deste, Joaquim Ribeiro, de 74 anos, foram esta quarta-feira ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo juiz de instrução criminal de Guimarães. A diligência arrastou-se pela noite dentro e, por isso, só esta quinta-feira serão conhecidas as medidas de coação aplicadas aos três arguidos indiciados de burlas e branqueamento de capitais.

O pai do guarda pedia dinheiro emprestado a idosos, alegando ter problemas financeiros. Nunca pagava os empréstimos e as quantias serviam para sustentar a vida de luxo que Soraia, de 31 anos, e Sérgio, de 33, faziam, com carros topo de gama, vestuário de marcas dispendiosas e viagens caras que exibiam nas redes sociais.





Dos três arguidos, só o militar da GNR ficou em silêncio. Todos foram confrontados com a investigação da PJ de Braga ao esquema que rendeu centenas de milhares de euros aos arguidos e que conta com 138 factos de indiciação. Um outro arguido, um segurança - ex-bombeiro e lutador de kickboxing no Vitória de Guimarães - também foi ouvido pelo juiz.