Um homem, de 62 anos, foi detido por espancar a mulher e a filha, de 58 e 39, no concelho do Crato, anunciou esta sexta-feira a GNR.No decorrer da investigação, os militares apreenderam ao agressor um revólver de calibre .38 e 110 cartuchos.O homem, detido na quarta-feira, foi depois presente no Tribunal Judicial de Portalegre. Saiu vigiado com pulseira eletrónica e está proibido de contactar com as vítimas.