GNR tira armas a agressor após ameaças a mulher e filha

A GNR da Póvoa de Lanhoso apreendeu duas armas de fogo a um homem, de 58 anos, suspeito de ameaçar a mulher e a filha, de 47 e 32 anos. Os militares foram alertados, na terça-feira, para uma situação de violência doméstica na casa da família.

O homem apresentava um comportamento violento, ameaçando as vítimas. Segundo foi apurado pela GNR, a agressividade "terá tido origem no consumo excessivo de álcool, iniciado após lhe ter sido diagnosticada uma doença do foro oncológico, sendo que não passava de ameaças verbais".