GNR tira marfim a leiloeira no Porto

Vinte e seis peças de marfim foram apreendidas numa leiloeira durante uma operação do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais da GNR do Porto. Os artigos tinham uma base de licitação de 40 mil euros, mas podiam atingir valores muito mais avultados. A peça mais cara era uma pequena caixa, cujo preço começava nos 12 mil euros."Estas peças são exemplares de espécies protegidas e têm de ser registados através de um pedido de certificação ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Como estes artigos não estavam certificados, não podiam estar à venda", disse o Major José Moutinho, chefe do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR do Porto.A operação surgiu de um pedido da Guardia Civil, feito através da Europol, após suspeitas de que um homem compraria peças destas no Porto. "A proprietária da leiloeira visada, com 61 anos, foi identificada e será alvo de processo de contraordenação", frisou o major. Em caso de negligência, a coima começa nos 24 mil €. Se tiver existido dolo, a multa vai dos 240 mil até ao meio milhão.A GNR apreendeu duas presas de elefante - cada uma delas tinha um valor base de licitação de 5 mil euros. A maioria das peças apreendidas é antiga e já passou por vários donos. Os artigos, alguns de arte sacra, serão alvo de perícias e podem vir a ser entregues a um museu.As licitações eram feitas tanto na leiloeira, como na internet. Terminado o prazo, as 26 peças seriam vendidas pela proposta mais elevada. Está agora a ser investigado se a leiloeira terá vendido outras peças.