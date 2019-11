GNR transporta órgão da Covilhã para Lisboa em tempo 'recorde'

A Guarda Nacional Republicana efetuou um transporte urgente de órgão esta quinta-feira, da Covilhã para Lisboa, em tempo 'recorde'.As autoridades fizeram um trajeto de cerca de hora e meia, metade do tempo necessário numa deslocação normal, segundo comunicado esta sexta-feira divulgado pelo Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.O órgão foi transportado entre o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, na Covilhã, até ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa."Salienta-se que a qualidade e segurança da transplantação de órgãos depende do tempo necessário para o seu transporte, competindo assim à GNR, e em respeito das condições de segurança, chegar ao destino no menor tempo possível, contribuindo deste modo para o salvamento de mais uma vida", pode ler-se no comunicado de imprensa.