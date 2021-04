Ricardo Batista foi um dos militares da GNR que, em novembro de 2013, ficaram feridos quando um ex-militar das tropas especiais russas fez explodir uma granada após ter feito reféns num restaurante no Pinhal Novo. O colega Bruno Chaínho foi executado ao salvar duas reféns e Batista ainda hoje vive com traumas psicológicos e físicos, contou aoum colega do militar. Agora, sete anos e meio após a tragédia, o Estado vai ...