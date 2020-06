GNR trava agressor de 89 anos que batia na mulher

Um homem, de 89 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica sobre a mulher, também idosa, em Santo André, Santiago do Cacém. A vítima, de 84 anos, seria alvo de violência física e psicológica há várias décadas, uma situação que aguentou em silêncio. Mas não suportou mais o sofrimento e há cerca de um mês denunciou o companheiro de toda a vida às autoridades.O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Setúbal comprovou que a mulher era vítima de violência doméstica há vários anos, mas a situação agravou-se nos últimos meses. O homem agredia a mulher com murros e chapadas, tendo em algumas ocasiões espancado a vítima com um pau.O agressor foi detido em casa, onde foram encontrados nove cartuchos de chumbo, que foram apreendidos. Presente ao Tribunal de Setúbal, saiu em liberdade mas proibido de voltar a casa ou de ter qualquer contacto com a vítima.