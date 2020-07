Uma patrulha da GNR de Alcabideche, Cascais, deteve na madrugada deste sábado um jovem de 23 anos que se encontrava com outros três cúmplices a furtar no interior de um posto de combustível.O grupo partiu o vidro de uma porta para invadirem a loja.Ao serem surpreendidos pelos militares, três dos assaltantes conseguiram fugir numa viatura furtada.O detido foi presente a tribunal este sábado.A GNR desconhece se os ladrões conseguiram levar bens do espaço.