GNR trava condenados em fuga à justiça

A GNR deteve dois fugitivos à Justiça que eram procurados para cumprir penas de prisão por furtos em Torres Vedras e Almada.





A primeira detenção ocorreu na sexta-feira, na sequência de uma investigação em curso que estava nas mãos do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Vedras. Os militares aperceberam-se de que o alvo estava foragido há dois anos e tinha um mandado de detenção pendente para cumprir cinco anos de cadeia. Na casa onde vivia escondido foi encontrada uma plantação de canábis, com 11 pés. O homem, de 29 anos, já está na prisão do Linhó.