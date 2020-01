A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu mais de 85 mil cigarros de contrabando provenientes do Leste da Europa.Estavam na posse de duas mulheres e um homem que foram detetados ao passar na alfândega do aeroporto de Lisboa.O trio foi apanhado depois de adotar um comportamento suspeito quando se apercebeu da presença dos militares, que abordaram o grupo e verificaram as malas de viagem.Lá dentro estavam escondidos 4300 maços de tabaco, que deveriam pagar 11 590 euros de imposto.