GNR trava festa com 30 pessoas no Monte da Caparica em dia de recolher obrigatório

A GNR acabou este sábado à noite com uma festa que estava a mobilizar cerca de 30 pessoas a uma residência, no Monte da Caparica, desrespeitando as normas referentes ao combate à pandemia da Covid-19.



A informação, avançada em nota pelas autoridades do Comando Territorial de Setúbal, revela que a ocorrência teve origem numa denúncia, que dava conta de uma festa no interior de uma habitação naquela localidade. À chegada ao local, os militares confirmaram o evento, desmobilizando "os participantes sem que tivessem oferecido qualquer resistência", lê-se.

A proprietária da residência, uma mulher de 40 anos, foi identificada, sendo de seguida elaborado um auto de contraordenação.