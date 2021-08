A GNR de Vila Nova da Barquinha, em Santarém, acabou com uma festa ilegal de música eletrónica com cerca de 100 pessoas que se encontravam a desrespeitar as medidas em vigor de combate à pandemia.



Em comunidade, as autoridades revelaram que o evento decorria num terreno ermo e com pouca luminosidade.





"Durante a ação foi verificado a existência de diversas tendas, barracas, pistas de dança e de um local de controlo de entrada", pode ainda ler-se.