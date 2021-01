GNR trava festa ilegal de 'swing' com mais de 20 pessoas em Valongo

A GNR pôs fim a um festa ilegal que decorria num clube de swing - troca de casais para sexo -, numa moradia de luxo de Alfena, em Valongo, e identificou 23 pessoas por propagação de doença e incumprimento do dever de recolhimento.A ação, que contou com o Destacamento de Intervenção, decorreu na noite de quarta-feira, após o clube ‘Intimidades’ ter anunciado no Facebook a ‘Quarta Ardente’ - faria duas festas do género por semana, com inscrições online.A casa tem pista de dança, bar e vários quartos. Alguns casais estavam a dançar e beber, outros em atos íntimos. As festas são legais, mas estão, naturalmente, proibidas em tempos de pandemia. Dois homens foram detidos - o dono e o segurança, cadastrado e sem licença.