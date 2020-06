GNR trava festa ilegal em tenda no mato

A GNR de Santarém acabou com uma rave ilegal que estava a decorrer na noite de sexta-feira, numa zona de difícil acesso, numa tenda dissimulada no meio do mato, em São João da Ribeira, Rio Maior, onde deteve cinco dos mais de 50 participantes por posse de droga.Os militares apreenderam 19 doses de cocaína, 58 de MDMA e 78 de haxixe na posse dos detidos, que têm entre 18 e 35 anos.Horas antes, a GNR realizou uma operação em Rio Maior, tendo detido dois automobilistas, de 25 e 40 anos, por condução sob o efeito do álcool.