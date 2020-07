GNR trava festa ilegal no Algarve

Um grupo de pessoas de Lisboa estava a organizar uma festa, a ser realizada, neste fim de semana, num local situado entre Vilamoura e Albufeira, apurou oOs interessados poderiam adquirir os bilhetes através das redes sociais ou contacto telefónico e o ingresso tinha um custo de 20 euros. Osabe ainda que o local do evento iria ser revelado só no próprio dia.Contactada pelo, fonte oficial do Comando Distrital da GNR em Faro confirmou que o posto de Quarteira e de Albufeira, após receber várias denúncias, impediu a realização do evento. O promotor comprometeu-se a cancelar a festa.A GNR já evitou a realização de mais de dez eventos no Algarve. André Morais, comandante da Capitania do Porto de Olhão, disse aoque procuram "sensibilizar", e têm "alertado operadores e restaurantes que publicitam eventos" de forma a que não se realizem.