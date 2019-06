GNR trava ladrões mascarados

Os dois homens, de 33 e 66 anos, atuavam sempre mascarados.Nos últimos anos, furtaram dezenas de carros nos concelhos de Matosinhos, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim - os quais eram depois desmantelados e as peças vendidas na internet.Aos suspeitos, detidos pela GNR, foi ainda apreendido um inibidor de frequências utilizado para abrir as portas das viaturas, que eram roubadas na via pública, e várias máquinas de diagnóstico e programação de centralinas de automóveis - com os respetivos chips que as compõem.À dupla, o Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, apreendeu dois veículos prontos a serem desmantelados e peças de automóveis como jantes, motores, tectos panorâmicos e faróis.Na posse dos suspeitos, os militares encontraram ainda uma das máscaras usadas nos crimes, duas caçadeiras, um revólver, uma pistola, dois sprays de gás pimenta, 19 doses de haxixe e cocaína e cerca de 4700 euros.Os dois homens já foram presentes a um juiz. O de 33 anos ficou em prisão preventiva; o de 66 tem de se apresentar semanalmente no posto da GNR da área de residência.Os arguidos estão indiciados pelos crimes de tráfico de estupefacientes, furto e detenção de arma proibida. O armazém alvo da operação fica localizado na zona da Maia. Outras cinco buscas foram domiciliárias.A investigação aos suspeitos durou cerca de oito meses. Os militares apanharam ainda 311 maços de tabaco sem estampilha fiscal, que eram vendidos num estabelecimento comercial nas imediações do local da busca. No armazém, foi também apreendido um computador.