GNR trava rede que furtava carros em França, Suíça e Espanha para os vender em Portugal

A GNR travou uma rede que furtava carros de alta cilindrada em França, Suíça e Espanha, e que depois os transportava para Portugal para serem desmantelados e vendidos em peças ou comercializados com outras matrículas.



“A investigação decorria desde março e, nas últimas horas, foram realizadas várias buscas em armazéns, oficinas e sucatas do Norte e do Centro do País. Foram apreendidos 14 carros e ainda armas. Um homem, de 69 anos, foi detido e outros cinco, entre os 35 e os 56 anos, foram constituídos arguidos”, explicou ao CM o tenente-coronel Adriano Resende, da GNR de Viseu.