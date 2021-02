Três homens de 16, 43 e 44 anos foram detidos esta quinta-feira pela GNR em Quiaios, Figueira da Foz, depois de terem sequestrado um jovem, de 24.Os suspeitos estariam a tentar chegar à filha de um deles, que é namorada do irmão da vítima e estaria com ele. A GNR foi alertada pelas 09h30 por um familiar do jovem sequestrado.A Polícia Judiciária do Centro investiga agora os motivos do sequestro.