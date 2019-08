GNR trava tráfico de droga junto a escolas de Pombal, Leiria e Marinha Grande

Uma rede que se dedicava ao tráfico de droga junto a escolas, nos concelhos de Pombal, Leiria e Marinha Grande, foi desmantelada pela GNR de Pombal, que deteve seis homens e uma mulher e apreendeu mais de cinco quilos de haxixe, oito mil euros e três carros, entre outros artigos.Quatro ficaram em prisão preventiva e três com apresentações diárias.Os detidos têm entre 23 e 49 anos e só a mulher não tem cadastro. Quatro homens têm antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e os outros dois por roubo com arma.As detenções ocorreram no âmbito de uma operação da GNR, levada a cabo após sete meses de investigação. "Era uma rede que abastecia muitos consumidores nos três concelhos onde fizemos as buscas e fazia também a distribuição junto de escolas e a menores de idade", disse esta quinta-feira aoo alferes João Fernandes, comandante do destacamento de Pombal.As barras com os cinco quilos de haxixe, que dariam para mais de 10 mil doses individuais, foram apreendidas no carro de um dos detidos, no momento em que se preparava para entregar a droga ao alegado líder da rede, com residência no concelho de Pombal.Numa das buscas, a um anexo, foi encontrada uma estufa artesanal dedicada ao cultivo de canábis. Foi desmontada e apreendida, bem como oito plantas.Os militares apreenderam também 122 doses de anfetaminas e de cocaína, uma balança, 12 telemóveis, diverso equipamento informático e várias munições de calibre de guerra.