GNR trava violência entre lésbicas

Violenta troca de agressões ocorreu em Cascais.

08:51

Uma violenta troca de agressões entre um casal de lésbicas terminou este domingo de manhã com a intervenção da GNR e dos bombeiros de Alcabideche, em Cascais. Ambas receberam assistência no local.



O alerta para as autoridades chegou pouco antes da 08h00 e dava conta de uma situação de violência doméstica numa habitação na zona da Amoreira.



Quando chegaram ao local, os militares depararam-se com as duas mulheres, com cerca de 35 anos e que vivem juntas há cerca de oito, com ferimentos.



Uma das mulheres está ilegal no País.