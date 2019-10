GNR usa drone em buscas por doente que desapareceu do Hospital de Portimão

A GNR usou este sábado um drone para tentar localizar um homem que está desaparecido, em Portimão, depois de ter fugido do hospital, na quinta-feira.José João, de 73 anos, abandonou o Hospital de Portimão onde estava a fazer exames após ter sido internado com sinais de desorientação mental. A família tem recebido informações, mas José João ainda não foi localizado."Uma pessoa disse-nos que o viu na rotunda do Malheiro em direção a Monchique e outra já o viu na direção contrária", referiu aoa sobrinha Ana Magina, que realizou ontem buscas com familiares nas zonas dos avistamentos.