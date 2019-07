GNR vai usar câmaras no corpo durante operações especiais

A GNR deverá receber esta sexta-feira bodycams (câmaras que os militares vão usar nas fardas junto ao corpo) para serem usadas pelas equipas de operações especiais e de manutenção da ordem pública. A Guarda vai ainda receber novos drones e armamento de topo.Segundo oapurou, o uso das bodycams na GNR não vai ser para já generalizado. Apenas as referidas valências vão receber os equipamentos, que servirão para "efeitos de apoio à intervenção policial" - ou seja, podem emitir imagens para auxiliar à tomada de decisões do comandante das operações.Recorde-se que a PSP também já tem bodycams para os agentes e aguarda ordem para as usar. Num relatório apresentado ao Parlamento, a utilização destas câmaras surge como "de extrema importância".Na cerimónia prevista para esta sexta-feira, presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pelo Comandante-Geral da GNR, tenente-general Botelho Miguel, em Soure (Coimbra), serão ainda entregues pistolas-metralhadoras e espingardas automáticas.As novas armas, num total de 69, destinam-se à Unidade de Intervenção da GNR e representam "um investimento de cerca de 300 mil euros, no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança".Além destas armas, vão ser entregues drones à mesma Unidade de Intervenção. Serão depois feitas demonstrações do novo material.O ministro da Administração Interna entrega também hoje, em Mafra, 38 novas viaturas à GNR. Destinam-se às patrulhas, trânsito, intervenção e investigação criminal. Representam um investimento de cerca de 944 mil euros, no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.Eduardo Cabrita celebra esta sexta-feira contrato com a Câmara de Mafra para a construção dos postos da GNR do Livramento e da Malveira, num investimento total de cerca de 930 mil euros. Também preside à cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada do posto da GNR de Cucujães, Oliveira de Azeméis. A empreitada representa um investimento de cerca de 520 mil euros.