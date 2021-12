GNR vigia casa onde Manuel Pinho se encontra em prisão domiciliária

A GNR está a vigiar 24h por dia a moradia onde Manuel Pinho se encontra em prisão domiciliária até pagar até pagar a caução de seis milhões de euros, decidida pelo juiz Carlos Alexandre, e que é a mais alta até agora aplicada pela Justiça portuguesa.



Pinho

saiu esta quarta-feira do Campus da Justiça em Lisboa, acompanhado pela PSP, diretamente para o Algarve, onde será instalada a pulseira eletrónica.

Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.

Recorde-se que o antigo ministro

e a mulher são suspeitos de esconderem 'saco azul’ do Grupo Espírito Santo (GES). Arguidos





Leia também Mandado de detenção da mulher de Manuel Pinho anulado, avança advogado não declararam ao Fisco o dinheiro que terão recebido, através da offshore Tartaruga Foundation, do ‘saco azul’ do Grupo Espírito Santo (GES), em 2012.

foi detido devido ao perigo de fuga e destruição de provas e