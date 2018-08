Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Góis juntou 12 mil motos e mais de 40 mil pessoas

Camaradagem em plena natureza e à beira-rio faz regressar milhares todos os anos.

Por Mário Freire | 08:43

Foram cinco dias de festa e de grande animação na concentração motard de Góis que este domingo terminou e onde, com a a ajuda do calor intenso, foram consumidos 60 mil litros de água e 45 mil litros de cerveja. "Para o ano há mais", garantem os motards.



A edição deste ano marcou as bodas de prata da Concentração Internacional de Motos. Para além dos motards que chegaram de vários pontos do País, foram muitos os que vieram de Espanha, França, Itália ou Inglaterra.



A estimativa da organização é de que este ano tenham estado 12 mil motos no Parque Natural de Mototurismo e 19500 pessoas com bilhete geral. Ao nível das entradas controladas, os responsáveis contabilizaram um total de 42 mil pessoas.



O tempo ajudou e muito, com os termómetros a registarem mais de 35 graus durante o dia e com as chamadas noites tropicais, acima dos 20 graus.



A organização considera que o evento "foi um sucesso". "Conseguimos passar uma mensagem de respeito, urbanidade, civismo e tolerância dos motociclistas, num ambiente divertido, mas, sobretudo, seguro", destacou Jaime Garcia, responsável pelo evento.



A aposta na redução da pegada ecológica foi outra das preocupações, por isso foi oferecida uma caneca de alumínio "para a redução do uso de copos plásticos e fez-se a troca de copos plásticos usados por brindes, que foi muito bem aceite ", disse ainda o responsável.



A primeira noite foi solidária e rendeu dez mil euros que vão ser entregues aos bombeiros de Góis, para aquisição de uma viatura ligeira de combate a incêndios urbanos.