Golfinho aparece morto numa praia em Sines

Um golfinho morto foi encontrado esta quinta-feira, na praia do Canto Mosqueiro, em Sines.

O alerta foi dado cerca das 9 horas, por populares que passavam no local.

"Trata-se de um golfinho da espécie riscado, com cerca de dois metros. Pelo aspeto dá para perceber que morreu há pouco tempo já que está relativamente fresco" explicou ao CM Rui Pedro Silva Filipe, Capitão do Porto de Sines.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) em articulação com a Câmara Municipal de Sines vai agora proceder à retirada da carcaça do areal.

Este foi o quarto cetáceo que deu à costa nas praias do concelho de Sines no ano de 2019.

Os outros três casos foram baleias que apareceram na praia do Burrinho e na praia da Costa do Norte, em abril, e o caso mais recente foi uma baleia que apareceu no dia 24 de outubro, na praia da Costa do Norte.